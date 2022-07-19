التموين: أصبح لدينا 610 آلاف فدان مزروعة ببنجر السكر

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين ، أن المخزون الاستراتيجى من السكر يكفى 7 أشهر .

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين، في تصريحات لقناة دى أم سى، إنه وصلنا إلى نسبة حوالى 90 % اكتفاء ذاتى للسكر وهذا جاء من مجهود كبير تم تنفيذها وساهم فيها محصول بنجر السكر .

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين، أنه كان مساحة بنجر السكر المزروعة في مصر لا تتعدى 400 ألف فدان ، ولكن اليوم نتحدث عن أن نسبة المساحة المزروعة ببنجر السكر تخطت الـ 610 آلاف فدان .

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين، إن هذه المساحة تعطينا اليوم ما يقرب من مليون 750 ألف طن سكر يومى من محصول بنجر السكر فقط ، وهذا تم من خلال مجموعة من الإجراءات من وزارة التموين مع وزارات أخرى مثل وزارة الزراعة والرى والتعاون الدولى .