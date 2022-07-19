التعليم: رئيس اللجنة قبل رشوة من ولى الأمر بواقعة تصوير امتحان الفيزياء داخل سيارة

كتب محمود طه حسين

كشف الدكتور طارق شوقى، تفاصيل واقعة تداول أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة من داخل سيارة الخميس الماضى، موضحا أنها حالة فردية وتم تصويرها من داخل السيارة لتشوية صورة الامتحان والإيحاء بأن طالبا يحل الامتحان من داخل سيارة، حيث تم التعرف على هذه اللجنة والطالب خلال دقائق من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة.

وأوضح وزير التربية والتعليم فى فيديو تم بثه عبر صفحة الوزارة الرسمية، قامت وزارة الداخلية بكشف ملابسات الموضوعات، والمتهمون هم" ولى أمر الطالب ورئيس اللجنة والطالب"، والتقرير الخاص بالتحقيقات فى الواقعة 50 صفحة، وهذه الواقعة تم تقييدها كمخالفة طلابية، من المادة 14 من قانون التعليم، والطالب كان يؤدى الامتحان بلجنة أبو زعبل الثانوية المشتركة والتابعة لإدارة الخانكة التعليمية وهو أحد الأطراف المتهمة ورئيس اللجنة وهو معلم لغة عربية بإدارة بلبيس التعليمية ومنتدب فى لجنة مدرسة أبو زعبل.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يومى 5 و14 يولي الجارى، وبوصفهم السابق خالفوا القوانين، فالطالب حاز وشرع فى استخدام سماعة أذن وهاتف محمول وساعة سمارت أثناء امتحانه مادة الديناميكا يوم 5 يوليو داخل لجنة سير الامتحانات بهدف الغش، ورئيس اللجنة قام بالاستيلاء دون وجه حق على ورقة الفيزياء وتحمل كود معين وخرج بها خارج لجنة سير الامتحان بداية وقت الامتحان بعد بدء الامتحان ومنحها إلى مجهول لتوصيلها إلى ولى الأمر بغرض إحداث البلبلة وقام ولى الأمر بتصويرها وإعادتها إلى رئيس اللجنة خلال دقائق.

وتابع وزير التربية والتعليم: قبل رئيس اللجنة رشوة من ولى الأمر مقابل تسليمه ورقة امتحان مادة الفيزياء والتستر على أبنه وعدم إبلاغه على حيازة الطالب هاتف محمول وسماعة أذن وتم تبديد الأحراز الموجودة لإخفاء الدلائل.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أن الوزارة قررت حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عامين هذه العام والعام التالى 2022،2023، مشددا على أنه تم ضبط رئيس اللجنة وولى الأمر وإحالتهم إلى النيابة وأيضا تحويل الطالب إلى النيابة.

وقال الوزير: الدولة تراقب الأمور جيد والامتحانات أفضل من أى عام، لأن نسبة الحالات التى تم ضبطها من 1 إلى 100 ألف، كما أن هناك وحالات يتم ضبطها من قبل كاميرات المراقبة، قائلا: نحب أن نطمئن أولياء الأمور الامتحانات فى أفضل حال وتكافؤ الفرص فى أفضل حالاته ومن قام بالغش تم ضبطه ومؤشرات النتيجة تقول أنه لم يستفيد أحد من الغش وتداول مثل هذه الحالات بهذه الكثافة يسئ لسمعة الشهادة وبلدنا والدولة تتابع ويتم التعامل معها، كما نشكر وزارة الداخلية فى كشف حالة وقاعة امتحان الفيزياء.