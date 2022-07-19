التحفظ على مقرمشات مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 50 كرتونة مقرمشات لون أصفر و50 كرتونة مقرمشات لون أحمر، كما عثر علي 50 شيكارة نشا ذرة زنة الواحدة 20 كجم مجهول المصدر و50 شيكارة بدرة نشا، زنة الواحدة 25 كجم داخل مجهوله المصدر، مصنع بدون ترخيص قبل ترويجها بالاسواق مما يضر بصحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع مقرمشات سورية بدون ترخيص كائن بمنطقة برج العرب القديم، لحيازته كميات من العبوات مجهولة المصدر قبل ترويجها بالاسواق مما تسبب ضررا كبيرا على صحة المواطنين.



تم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر بحوزته على 50 كرتونة مقرمشات لون أصفر و50 كرتونة مقرمشات لون أحمر، كما عثر علي 50 شيكارة نشا ذرة زنة الواحدة 20 كجم مجهول المصدر و50 شيكارة بدرة نشا، زنة الواحدة 25 كجم مجهولة المصدر، قبل ترويجها بالاسواق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.







