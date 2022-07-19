البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "المصرية للحفر البحري" بقيمة 660.2 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المصرية للحفر البحري-بنظام المناطق الحرة العامة بحجم تداول 280 ألف سهم بقيمة 660.2 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة كاراس لصناعة السيراميك والبورسلين-سيراميكا أورينت بحجم تداول 75 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم تداول 490.3 ألف سهم بقيمة 672.9 مليون جنيه بعدد عمليات 18 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 611.599 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 394.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 34.2 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.84%، والعرب على 4.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3325 جنيه، 26.4 مليون جنيه، 438.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.3 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، 442.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 9033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 1627 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 11044 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3657 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1745 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2559 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3543 نقطة، فيما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1203 نقطة.

وصعدت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة، ولم تتغير مستويات 82 شركة.