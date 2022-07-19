اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البرلمان الأوكرانى يوافق على إقالة المدعية العامة ورئيس جهاز المخابرات

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:44 م
البرلمان الأوكرانى يوافق على إقالة المدعية العامة ورئيس جهاز المخابرات البرلمان الاوكرانى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن البرلمان الأوكراني موافقته على إقالة المدعية العامة ورئيس جهاز المخابرات في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات فى جمهورية دونيتسك اليوم، الثلاثاء، أن قواتها مدعومة بالجيش الروسى بدأت عملية هجومية لتدمير تحصينات الجيش الأوكرانى فى مدينتى "أفدييفكا" و"مارينكا" من الأهالى لاستخدامهم كدروع بشرية.

وفي سياق أخر ، قال أليكسي كوتسوروبينكو رئيس قسم التحقيق بالنيابة العامة بجمهورية دونيتسك، إن مزاعم مقتل 300 شخص في الانفجار الذى وقع فى مسرح ماريوبول للدراما لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن هذه الأنباء مزيفة ومجرد شائعات، مضيفا أن بعد عمليات البحث والتحقيق تم العثور على رفات 14 قتيلا فقط.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة