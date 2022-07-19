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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 04:57 م
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البرلمان الأوكرانى يقر مشروع يتيح للبولنديين الإقامة بشكل قانونى بأوكرانيا 18 شهرا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 04:42 م
البرلمان الأوكرانى يقر مشروع يتيح للبولنديين الإقامة بشكل قانونى بأوكرانيا 18 شهرا البرلمان الاوكرانى
كتب أحمد عرفة

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أعلن النائب الأوكراني أليكسي جونشارينكو اليوم الثلاثاء أن البرلمان الأوكرانى أقر مشروع قانون بشأن الوضع القانوني الخاص للمواطنين البولنديين المقيمين في أراضي أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال النائب الأوكراني إن مشروع القانون حظي بتأييد 321 نائبا في القراءة الأولى، حيث يسمح القانون للمواطنين البولنديين بالإقامة بشكل قانوني على أراضي أوكرانيا لمدة 18 شهرا، والدراسة في المؤسسات التعليمية، وتلقي الرعاية الطبية على قدم المساواة مع المواطنين الأوكرانيين، والتوظف بدون تصريح عمل للأجانب والحصول على مزايا اجتماعية مختلفة.

 

وعلق النائب الأوكراني على الدافع وراء اعتماد مشروع القانون قائلا: لقد قامت بولندا ومواطنوها بالكثير من أجل أوكرانيا، وساعدونا في الفترة الصعبة، ويظهر مشروع القانون هذا وحدتنا مع البولنديين والدعم المتبادل على جميع المستويات.

 


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