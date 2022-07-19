استمرار حصر الإشغالات بشوارع القنطرة غرب فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

استكملت اللجنة الفنية برئاسة اللواء هشام الطويل سكرتير عام مساعد المحافظة وعضوية اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية والمشرف على إدارة المتابعة، وعضوية نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعدد من المتخصصين من محافظة الإسماعيلية ومركز ومدينة الاسماعيلية وإدارة المتابعة بالمحافظة، ووحدة الرصد بالشبكة الوطنية للطوارئ، وذلك لمراجعة حصر كافة الإشغالات الموجودة بشوارع مدينة القنطرة غرب ومطابقتها مع الحصر الذى أعده مركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك بالتزامن مع حريق القنطرة غرب الذى شهدته منطقة سوق القنطرة التجارى.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية لحصر الباكيات المخالفة بالسوق التجارى بالقنطرة غرب ووفقاً لتعليمات المهندس أحمد عصام نائب المحافظ.

وأعلن اللواء هنرى إبراهيم ، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والمشرف على إدارة المتابعة، أنه تم تقسيم اللجنة إلى أربع فرق موزعة على السوق بداية من شارع التحرير وشارع السنترال وشارع السويس وترقيم البكيات، وبناء على تقرير اللجنة الفنية لحصر الباكيات سيتم عمل خطط سريعة لمنع تكرار حادث الحريق السابق ، على أن يتولى رئيس مركز و مدينة القنطرة غرب تسهيل عمل اللجنة.

وقد شارك فى عمل اللجنة كلا ًمن محمود صيام مفتش مالى وإدارى بديوان عام محافظة الإسماعيلية ، وفاء راشد باحثة بإدارة المتابعة، محمد زايد باحث بإدارة المتابعة ، رومانى أرتيب مدير الإيرادات بمركز ومدينة القنطرة غرب ، و محمد حنفى مدير الاعلانات والإشغالات بالقنطرة غرب .