استمرار جهود الوحدات المحلية فى التصدى لمخالفات البناء بالإسماعيلية.. صور

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار التصدي بكل حزمٍ و قوة تجاه مخالفات البناء و التعدي على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية و رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على الرقعة الزراعية و تنظيم عملية البناء.
وتابع "بشارة"، قيام الوحدة المحلية لمركز و مدينة القصاصين، بتنفيذ إزالة فورية لمبنى مُقام على أرض زراعية، بمساحة 100م بالطوب الأبيض بعزبة الحياني التابعة لقرية المحسمة القديمة.
وقامت الوحدة المحلية لمركز و مدينة أبو صوير، بالتنسيق مع الادارة الزراعية بأبوصوير، و القسم الهندسي بقرية أبوصوير البلد، بتنفيذ إزالة فورية عبارة عن شدة خشبية لسمل أعمدة، و تم فك الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة لقيام قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز و مدينة أبوصوير، برفع الإشغالات من الشارع الرئيسي بالمدينة "شارع المعاهدة" و رفع الباعة الجائلين؛ لتسهيل حركه السير بالشارع بمدينة أبوصوير.
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