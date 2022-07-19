استمرار جهود الوحدات المحلية فى التصدى لمخالفات البناء بالإسماعيلية.. صور

وتابع "بشارة"، قيام الوحدة المحلية لمركز و مدينة القصاصين، بتنفيذ إزالة فورية لمبنى مُقام على أرض زراعية، بمساحة 100م بالطوب الأبيض بعزبة الحياني التابعة لقرية المحسمة القديمة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز و مدينة أبو صوير، بالتنسيق مع الادارة الزراعية بأبوصوير، و القسم الهندسي بقرية أبوصوير البلد، بتنفيذ إزالة فورية عبارة عن شدة خشبية لسمل أعمدة، و تم فك الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة لقيام قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز و مدينة أبوصوير، برفع الإشغالات من الشارع الرئيسي بالمدينة "شارع المعاهدة" و رفع الباعة الجائلين؛ لتسهيل حركه السير بالشارع بمدينة أبوصوير.