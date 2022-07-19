اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 05:23 م
أكرم القصاص
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استمرار جهود الوحدات المحلية فى التصدى لمخالفات البناء بالإسماعيلية.. صور

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 04:26 م
استمرار جهود الوحدات المحلية فى التصدى لمخالفات البناء بالإسماعيلية.. صور جانب من إزالة المبانى المخالفة والاشغالات بمركز ومدينة القصاصين
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار التصدي بكل حزمٍ و قوة تجاه مخالفات البناء و التعدي على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية و رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على الرقعة الزراعية و تنظيم عملية البناء.
 
وتابع "بشارة"، قيام الوحدة المحلية لمركز و مدينة القصاصين، بتنفيذ إزالة فورية لمبنى مُقام على أرض زراعية، بمساحة 100م بالطوب الأبيض بعزبة الحياني التابعة لقرية المحسمة القديمة.
 
وقامت الوحدة المحلية لمركز و مدينة أبو صوير، بالتنسيق مع الادارة الزراعية بأبوصوير، و القسم الهندسي بقرية أبوصوير البلد، بتنفيذ إزالة فورية عبارة عن شدة خشبية لسمل أعمدة، و تم فك الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة لقيام قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز و مدينة أبوصوير، برفع الإشغالات من الشارع الرئيسي بالمدينة "شارع المعاهدة" و رفع الباعة الجائلين؛ لتسهيل حركه السير بالشارع بمدينة أبوصوير.
 
حملة ازالة اشغالات فى (3)
حملة ازالة اشغالات فى (3)

 

حملة ازالة اشغالات فى (4)
حملة ازالة اشغالات فى (4)

 

حملة ازالة اشغالات فى (5)
حملة ازالة اشغالات فى (5)

 

حملة ازالة اشغالات فى (6)
حملة ازالة اشغالات فى (6)

 

حملة ازالة اشغالات فى (7)
حملة ازالة اشغالات فى (7)

 

حملة ازالة اشغالات فى (8)
حملة ازالة اشغالات فى (8)

 

حملة ازالة اشغالات فى الاسماعيلية (1)
حملة ازالة اشغالات فى الاسماعيلية (1)

 

حملة ازالة اشغالات فى
حملة ازالة اشغالات فى

 


الاسماعيلية

مخالفات البناء

ازالة التعديات والاشغالات

محافظ الاسماعيلية



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