اجتماع أمنى بالعراق لمناقشة التوصيات المتعلقة بالنازحين وإعادتهم لمناطقهم

وكالات

ترأس مستشار الأمن القومي العراقى قاسم الأعرجي، اجتماعا أمنيا لمناقشة التوصيات المتعلقة بالنازحين وإعادتهم إلى مناطق سكناهم.



وذكر بيان لمكتب الأعرجي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ترأس اجتماع اللجنة العليا الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الوطني، رقم 7 / 2021، بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب قائد العمليات المشتركة، ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ووكيل الاستخبارات الاتحادية، وممثل وزارة الهجرة."



وأضاف، أن "الاجتماع ناقش التوصيات المتعلقة بالنازحين وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية ، فضلا عن بحث تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، والتأكيد على اعتماد المعايير الأمنية والإنسانية في هذا الملف."