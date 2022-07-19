إصدار 240 رخصة جديدة لمنشآت طبية خلال 6 أشهر فى دمياط

دمباط - فريق المحافظات

أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بدمياط، بقياده الدكتورة سارة العوضى، إصدار 240 رخصة جديدة لمنشآت طبية خاصه خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 .

كما أعلنت المرور على 755 منشأة طبية داخل نطاق محافظة دمياط، وإصدار 204 خطابات دفاع مدني للمنشآت الطبية التي يتم ترخيصها، واستقبال 278 ملفا للبدء في إجراءات الترخيص، وتجديد 342 عقد نفايات للمنشآت الطبية، وإدخال 725 منشأة طبية جديدة ضمن قاعدة البيانات بمديرية الصحة،

والرد على 66 شكوى من المواطنين وفحصها.



يأتي ذلك ضمن خطه مديرية الصحة لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في العيادات والمراكز الخاصة على مستوى المحافظة.



كما يأتى ذلك بناءا على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتشديد الرقابة على العيادات والمراكز الطبية الخاصة وحرصا على صحة المواطنين.