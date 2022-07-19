اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:41 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالبحيرة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:16 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالبحيرة حادث تصادم -أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بانحاء الجسم إثر انقلاب سيارة نصف نقل بمركز كوم حمادة بالبحيرة.

وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز كوم حمادة.


وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من يوسف م ع 15 سنة، ومحمد ن ال 25 سنة، وعيد ع ال 51 سنة، وأحمد ع 53 سنة، وعبد النبى ع  38 سنة، وجميعهم يقيمون محافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم.

كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.


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