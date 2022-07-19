وأصدرت الحكومة توصيات بالبقاء داخل المنازل ما بين الساعة 11 صباحا و3 مساء، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، مع توقعات بأن تشهد إسكتلندا اليوم ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة.

وقال كيث براون، سكرتير مجلس الوزراء الاسكتلندي للعدل - بحسب صحيفة /ذا سكوتسمان/ الاسكتلندية - "نشعر بالقلق بشأن درجات الحرارة".

وأضاف "هذا أمر غير مسبوق، لذا فهو يحمل معه عددا من المخاطر المحتملة ولهذا السبب نقول للمواطنين أن يفكروا مليا قبل التجول وعدم التواجد بشكل مباشر تحت أشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا و3 مساء لأننا نعرف التأثير الذي يمكن أن يحدث".