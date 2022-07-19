إزالة 4 حالات تعد على مساحة 730 مترا بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على استمرار حملات إزالة التعديات ومنع أى تعدى جديد نهائيا، والإزالة الفورية فى المهد وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.
وشهدت مدن ومراكز المحافظة تنفيذ حملات إزالة للتعديات بصفة دورية، والتى أسفرت عن إزالة 4 حالات تعدى بنطاق 4 مراكز بإجمالى مساحة بلغت 730 م عبارة عن إزالة حالة تعدى بمساحة 300 م بدمنهور وأخرى بمساحة 300 م بإدكو، بالإضافة إلى حالة تعدى بمساحة 80 م بأبو حمص وحالة بمساحة 50 م بكفر الدوار.
إزالة 4 حالات تعد على مساحة 730 مترا بالبحيرةالثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:27 م
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
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شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على استمرار حملات إزالة التعديات ومنع أى تعدى جديد نهائيا، والإزالة الفورية فى المهد وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.
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