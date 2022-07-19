أمين البحوث الإسلامية يلتقى سفير كازخستان ويبحثان الاستفادة من جهود علماء الأزهر

كتب لؤى على

استقبل الأمين العام ل مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد بمكتبه اليوم، خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات العلمية المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لتحقيق دور الأزهر ورسالته العالمية في التوعية ونشر الوسطية والتسامح والسلام بين الشعوب، ودوره الكبير على مرّ تاريخه لترسيخ ثقافة العيش المشترك بين الناس ونبذ العنف والتطرف.

وقال الأمين العام إن اللقاء تناول سبل التعاون العلمي والثقافي في مجال البحوث والدراسات الإسلامية، وكيفية الاستفادة من جهود علماء الأزهر الشريف في البحوث العلمية، وطرق الاستفادة من التراث الإسلامي عن طريق عقد المؤتمرات والمنتديات العلمية المشتركة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات علماء الأزهر الشريف في دعم الجوانب العلمية للمراكز البحثية بجمهورية كازخستان، وكذلك التعاون العلمي المتبادل في مجال المخطوطات والمنتديات العلمية من خلال تبادل الخبرات بين الباحثين، إضافة إلى الحديث عن الطلاب الكازاخيين الدارسين في الأزهر وسبل تقديم الدعم الكامل لهم.

من جانبه، عبّر سفير كازخستان عن سعادته بالعمل في مصر مشيدًا بالجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم التبادل الثقافي بين مصر وجمهورية كازخستان، ومشيرًا إلى أهمية التعاون مع الأزهر الشريف وإعجابه بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر في العالم كله، والحاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، وبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.