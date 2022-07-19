أطعمة يجب ألا تأكلها بعد الساعة 6 مساءً للحفاظ على وزنك

يصبح الجهاز الهضمي أضعف في وقت متأخر من المساء، لذلك، اختر الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والدهون بعد الساعة 6 مساءً، وكذلك فإن تناول الطعام الخفيف يساعدك فى الحفاظ على أمعاء صحية، فى هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي يجب ألا تتناولها بعد الساعة 6 مساءً، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".
أطعمة يجب ألا تأكلها بعد الساعة 6 مساءً للحفاظ على وزنكالثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:00 ص
فشار
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