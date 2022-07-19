أسوشيتدبرس: النواب الأمريكى يصوت على قانون لحماية الزواج من نفس الجنس

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن مجلس النواب الأمريكى يستعد للتصويت لحماية الزيجات من نفس الجنس أو العرق، فى مواجهة مباشرة مع المحكمة العليا التى أدى قرارها الأخير بإلغاء الإجهاض إلى مخاوف من التراجع عن حقوق أخرى مثل زواج المثليين.

وأوضحت الوكالة أن التصويت الذى سيجرى اليوم فى مجلس النواب هو جزء من استراتيجية سياسية تجبر جميع المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على تسجيل آرائهم فى تلك القضية الاجتماعية البارزة، كما أنه جزء من السلطة التشريعية التى تؤكد سلطتها وتقاوم المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة التى يبدو أنها عازمة على إعادة النظر فى العديد من القوانين الأمريكية.

وقال النائب الديمقراطى جيروالد انادلر، رئيس اللجنة القضائية فى مجلس النواب إنه بما أن هذه المحكمة تستهدف الحقوق الأساسية الأخرى، فلا يمكننا أن نقف مكتوفى الأيدى.

وقالت أسوشيتدبرس إنه فى حين أن قانون احترام الزواج من المتوقع تمريره فى مجلس النواب، فمن شبه المؤكد أن يتوقف فى مجلس الشيوخ حيث سيعرقله أغلبية الجمهوريين.

وهو واحد من مشروعات قوانين أخرى عديدة سيتم التصويت عليها منها الوصول إلى خدمات منع الحمل، وذلك فى وقت لاحق هذا الأسبوع.

وسيلغى قانون احترام الزواج قانونا باقيا لا يزال موجودا منذ عهد كلينتون، والذى يعرف الزواج بأنه علاقة بين رجل وامرأة. كما يوفر الحماية القانونية للزيجات بين الأعراق من خلال منع أى ولاية من رفض تصاريح الزواج من خارجها على أساس الجنس أو العرق أو الأصل القومى.