أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء ً وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 7.25 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات .
- البصل الأحمر بـ 3.5 جنيه.
- الكوسة بـ 10 جنيهات.
- الجزر بـ 7 جنيها .
- الخيار بـ 12 جنيها .
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيه .
- الباذنجان العروس 5 جنيها .
- الفلفل البلدى 6.5 جنيها .
- الفلفل الألوان 10 جنيه.
- الليمون بـ 15 جنيها
- فاصوليا 15 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- بامية 23 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- وورق عنب 19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.
- عنب أحمر 12.5 جنيها.
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