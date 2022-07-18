364.6 مليار جنيه صافى قيمة الدخل الزراعى فى مصر عام 2019/2020

كتب: مدحت عادل

بلغ صافى قيمة الدخل الزراعى 364.6 مليار جنيه عام 2019/2020، مقابل 346.8 مليار جنيه عام 2018/2019، بزيادة بلغت نسبتها 5.1%، وهو ما يمثل 5.4% من الناتج الإجمالى المحلى والذى يبلغ قيمته 6772.8 مليار جنيه.

وقالت بيانات الإنتاج الزراعى الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة الإنتاج النباتى 321.8 مليار جنيه عام 2019/2020، مقابل 286.1 مليار جنيه عام 2018/2019، بزيادة بلغت نسبتها 12.4%، وتمثل نسبته 54% من إجمالى قيمة الإنتاج الزراعى، كما بلغت قيمة الإنتاج الحيوانى 210.5 مليار جنيه عام 2019/2020، مقابل 187.1 مليار جنيه عام 2018/2019، بزيادة بلغت نسبتها 12.5% وتمثل نسبته 35.4% من إجمالى قيمة الإنتاج الزراعي.



قيمة الإنتاج الزراعي

وأشارت البيانات إلى أن قيمة الإنتاج السمكى بلغت نحو 62.9 مليار جنيه عام 2019/2020، مقابل 61.1 مليار جنيه عام 2018/2019، بزيادة بلغت نسبتها 2.9%، وتمثل نسبتها 10.6% من إجمالى قيمة الإنتاج الزراعى، وتمثل نسبة مستلزمات الإنتاج الزراعى 38.8% من إجمالى قيمة الإنتاج الزراعى عام 2019/2020، حيث بلغت قيمتها 230.8 مليار جنيه مقابل 187.8 مليار جنيه عام 2018/2019، بزيادة بلغت نسبتها 22.9%، كما بلغ صافى قيمة الدخل من إنتاج الصوب 435 مليون جنيه عام 2019/2020، مقابل 343.7 مليون جنيه عام 2018/2019، بزيادة بلغت نسبتها 26.6%.