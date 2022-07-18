اليوم السابع
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يا حلاوة الإيد الشغالة.. 3 مصانع بسوهاج الجديدة تعزف سيمفونية التنمية والأمل

الإثنين، 18 يوليه 2022 03:00 ص
يا حلاوة الإيد الشغالة.. 3 مصانع بسوهاج الجديدة تعزف سيمفونية التنمية والأمل جانب من الأعمال
سوهاج محمود مقبول

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يا حلاوة الأيد الشغالة ورونا الهمة يا رجالة.. المكن الداير بيقول أحلى أقوالة هذا هو الحالة بالمنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة من خلال إرساء قواعد 3 مصانع جديدة بالمنطقة الأول لصناعة الأجهزة الكهربائية والثانى لصناعة الملابس والثالث لصناعة منتجات البلاستيك المصانع الثلاثة تضم عددا كبيرة من العمالة فتيات وشباب الكل هنا يتنافس من أجل إعلاء شعار "صنع في مصر".

قدم تلفزيون اليوم السابع بقا مباشر من داخل المنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة بعنوان "يا حلاوة الأيد الشغالة.. 3 مصانع تعزف سيمفونية التنمية والأمل في بكرة بمدينة سوهاج الجديدة بث مباشر " حيث تناول البث حالة التنمية التي تشهدها محافظة سوهاج من خلال تطوير المناطق الصناعية من اجل خلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلى ورفع شعار صنع في مصر وإحلال المنتج المحلى محل المنتج المستورد.

في البداية قال ناجى أيوب جاد الله مدير المصنع بمحافظة سوهاج المصنع، موجود بمدينة سوهاج الجديدة منذ 4 سنوات ويقوم بتصنيع كافة المنتجات المنزلية من مواد خام أصلية وجميع مراحل التصنيع تتم بإيدى مصرية 100% والمنتجات الخاصة بالمصنع تفوق المنتجات المستوردة نستعين بمهندسين مصريين وفنيين على أعلى مستوى والسعر أقل من سعر كافة المنتجات المستوردة ومناسب للجميع ونحن نعطى ضمان غير موجود فى أى مكان 5 سنوات والمنتج ضد الكسر ومن خلال تجربة عملية.

وأضاف مدير المصنع أن المصنع وعملية إنشاؤه جاء فى ظل توجيهات الرئيس السيسى رئيس الجمهورية وضمن رؤية مصر 2030 وتشجيع المستثمرين وبعد تحجيم الاستيراد من الخارج قمنا بالتصنيع وتنفيذ توجيهات الرئيس على الفور من أجل المساهمة فى وضع مصر على الطريق الصحيح للتنمية.

ونحن فى عهد الرئيس السيسى نشعر بالأمن والأمان على الاستثمار فهذا العهد أهتم بالمستثمرين وتم تذليل كافة العقبات ونحن الان خلال الــ 8 سنوات الأخيرة نسير على الطريق الصحيح والدولة تسهل كل شيء من أجل دفع عجلة الاستثمار والمصنع فتح العديد من أبواب الرزق فتح عدد كبير لفرص العمل هنا أكثر من 35 عامل من محافظتى وقنا وخلال الأربع سنوات القادمة لن ندع مكان للمنتجات المستوردة سوف نسيطر على السوق حاملين على شعار صنع فى مصر.

أما ناصر صاحب مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية في سوهاج الجديدة هنا يوجد طفرة صناعية تحدث على أرض سوهاج وذلك عقب توجيهات القيادة السياسية بوقف الإستيراد وتشجيع المنتج المحلى وهذا الأمر دفعنا من أجل الإنتاج لمنتج محلى عالى الجودة وبأسعار أقل من المستورد بحوالي 50% ونحن الان نغطى السوق المحلى ونحن قطعنا شوط كبير نحو التنمية المستدامة والصحيحة بعد توجيهات الرئيس السيسى رئيس الجمهورية فالأرض أسعارها متميزة والدولة توفر كافة الإحتياجات التي تدفعنا للعمل والإنتاج والمصنع به 100 عامل وعامل وهناك زيادة في العمالة بشكل مستمر من أجل خلق فرص عمل للجميع.

وتضيف كرستين فتاه عامل بمصنع لتصنيع الأجهزة الكهربائية أن مصر ـخدت خطوة مهمة نحو التصنيع المحلى وهذا واضح من خلال المصانع الجديدة الموجودة بالمنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة وهذا الأمر أصبح واضحا من خلال خلق فرص عمل للجميع للشاب والفتيات والفتيات في الصعيد أصبحن قادرات على المنافسة والعمل مثل الشباب وأن مصر على الطريق الصحيح وأننا هنا نقول للجميع هذه هي مصر في عهد الرئيس السيسى وأنا في السنوات القادمة وفى ظل ما تقدمه القيادة السياسية لنا من دعم سوف أكون صاحية مصنع وأنافس في العمل الحر.

أما دينا عبده عامله بمصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة الطفرة الموجودة بالمناطق الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة خلقت لنا فرص عمل بشكل كبير وفرت فرص عمل للشباب والفتيات والعمل منحنى ثقة في نفسى الرئيس السيسى منحنا هنا في سوهاج فرص العمل من أجل التنمية ورفع اسم مصر في المقدمة أمام دول العالم كله.

خطوط-الإنتاج-بالمصنع--(5)
خطوط-الإنتاج-بالمصنع--(5)

 

خطوط-الإنتاج-بالمصنع--(6)
خطوط-الإنتاج-بالمصنع--(6)

 

مدير-جهاز-تنمية-المشروعات-بسوهاج
مدير-جهاز-تنمية-المشروعات-بسوهاج

 

مدير-مصنع-المنتجات-المنزلية-بسوهاج
مدير-مصنع-المنتجات-المنزلية-بسوهاج

 

مصنع-المنتجات-المنزلية-بسوهاج
مصنع-المنتجات-المنزلية-بسوهاج

 

اعمال-الاختيارات-النهائية-للمنتج-(1)
اعمال-الاختيارات-النهائية-للمنتج-(1)

 

اعمال-الاختيارات-النهائية-للمنتج-(2)
اعمال-الاختيارات-النهائية-للمنتج-(2)

 

اعمال-الاختيارات-النهائية-للمنتج-(3)
اعمال-الاختيارات-النهائية-للمنتج-(3)

 

اعمال-الاختيارات-النهائية-للمنتج-(4)
اعمال-الاختيارات-النهائية-للمنتج-(4)

 

أعمال-محاولة-تحطيم-المنتج-بالمطرقة--(1)
أعمال-محاولة-تحطيم-المنتج-بالمطرقة--(1)

 

أعمال-محاولة-تحطيم-المنتج-بالمطرقة--(2)
أعمال-محاولة-تحطيم-المنتج-بالمطرقة--(2)

 

أعمال-محاولة-تحطيم-المنتج-بالمطرقة--(3)
أعمال-محاولة-تحطيم-المنتج-بالمطرقة--(3)

 

أعمال-محاولة-تحطيم-المنتج-بالمطرقة--(4)
أعمال-محاولة-تحطيم-المنتج-بالمطرقة--(4)

 

أعمال-محاولة-تحطيم-المنتج-بالمطرقة--(5)
أعمال-محاولة-تحطيم-المنتج-بالمطرقة--(5)

 

أعمال-محاولة-تحطيم-المنتج-بالمطرقة--(6)
أعمال-محاولة-تحطيم-المنتج-بالمطرقة--(6)

 

الفتيات-بالمصنع-واعمال-التجميع-والتغليف--(1)
الفتيات-بالمصنع-واعمال-التجميع-والتغليف--(1)

 

الفتيات-بالمصنع-واعمال-التجميع-والتغليف--(2)
الفتيات-بالمصنع-واعمال-التجميع-والتغليف--(2)

 

الفتيات-بالمصنع-واعمال-التجميع-والتغليف--(3)
الفتيات-بالمصنع-واعمال-التجميع-والتغليف--(3)

 

الفتيات-بالمصنع-واعمال-التجميع-والتغليف--(4)
الفتيات-بالمصنع-واعمال-التجميع-والتغليف--(4)

 

الفتيات-بالمصنع-واعمال-التجميع-والتغليف--(5)
الفتيات-بالمصنع-واعمال-التجميع-والتغليف--(5)

 

الفتيات-بالمصنع-واعمال-التجميع-والتغليف--(6)
الفتيات-بالمصنع-واعمال-التجميع-والتغليف--(6)

 

الفتيات-بالمصنع-واعمال-التجميع-والتغليف--(7)
الفتيات-بالمصنع-واعمال-التجميع-والتغليف--(7)

 

الفتيات-بالمصنع-واعمال-التجميع-والتغليف--(8)
الفتيات-بالمصنع-واعمال-التجميع-والتغليف--(8)

 

الفتيات-بالمصنع-واعمال-التجميع-والتغليف--(9)
الفتيات-بالمصنع-واعمال-التجميع-والتغليف--(9)

 

المصنع-من-الداخل
المصنع-من-الداخل

 

جانب-من-المنجات--(1)
جانب-من-المنجات--(1)

 

جانب-من-المنجات--(2)
جانب-من-المنجات--(2)

 

جانب-من-المنجات--(3)
جانب-من-المنجات--(3)

 

خطوط-الإنتاج-بالمصنع--(1)
خطوط-الإنتاج-بالمصنع--(1)

 

خطوط-الإنتاج-بالمصنع--(2)
خطوط-الإنتاج-بالمصنع--(2)

 

خطوط-الإنتاج-بالمصنع--(3)
خطوط-الإنتاج-بالمصنع--(3)

 

خطوط-الإنتاج-بالمصنع--(4)
خطوط-الإنتاج-بالمصنع--(4)

 

 


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