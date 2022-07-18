اليوم السابع
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هنلف وسط البلد بالعجلة.. إطلاق المرحلة الأولى لمشروع "كايرو بايك" بالقاهرة

الإثنين، 18 يوليه 2022 09:41 م
هنلف وسط البلد بالعجلة.. إطلاق المرحلة الأولى لمشروع "كايرو بايك" بالقاهرة مشروع "كايرو بايك"
كتب سيد الخلفاوى

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أطلقت محافظة القاهرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، مشروع "كايرو بايك" بشوارع منطقة وسط القاهرة لتحفيز المواطنين لاستخدام الدراجات و تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة والأجرة، وتخفيف الازدحام وسط البلد.

وتضم المرحلة الأولى 26 محطة بإجمالي 250 دراجة مزودة بأجهزة تتبع GPS، وتكلفة تأجير الساعة جنيه واليوم كاملًا 8 جنيهات، مع إمكانية الدفع من خلال تطبيق إلكتروني أو من خلال البطاقات مسبقة الدفع.

وتتميز منظومة الدرجات الجديدة بربطها بمنظومة إلكترونية مدعمة بتطبيق موبايل والدرجات مدعمة بـGBS لكى يتم تتبع الدراجة ويمنع سرقتها ويمكن المنظومة من احتساب الوقت والمسافة التى قطعتها الدراجة، ومن المقرر ان يتم احتساب تكلفة الساعة بجنيه واحد، ويتم الدفع باستخدام كارت مدفع مقدما.

وتعمل محطات الدراجات بالطاقة الشمسية وانترنت هوائى لدعم خدمات تطبيق الموبايل وخدمات الدفع الإلكترونية لتكلفة ركوب الدراجات، ونظام مشاركة الدراجات هو تكنولوجيا وضع الدراجات في محطات في جميع أنحاء المدينة يمكن سكانها وروادها من استئجار الدراجات من مكان (أ) ثم ترك الدراجة في مكان (ب) وهو نظام ثبت نجاحه في تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلية.

 

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 جانب من المشروع 

 


كايرو بايك

عجل وسط البلد

القاهرة

بسكلته



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