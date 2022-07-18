موقع أكسيوس: موجة الحر التي تعصف بأوروبا غير مسبوقة فى التاريخ

كتب أحمد عرفة

أكد موقع أكسيوس، أن موجة الحر التي تعصف بأوروبا غير مسبوقة بالتاريخ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف موقع أكسيوس، أن الوفيات بسبب الحر في إسبانيا والبرتغال كانت منذ بداية الشهر، وتابع موقع أكسيوس: وفاة أكثر من 1000 شخص في إسبانيا والبرتغال بسبب موجة الحر.

وفى وقت سابق أعلنت إسبانيا عن تعليق حركة القطارات بين مدريد وإقليم جاليسيا بسبب حرائق مقاطعة زامورا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وذكرت السلطات الألمانية أن هناك 20 حريقا في زامورا خارج السيطرة، وأوضحت السلطات الألمانية أن إجمالي الحرائق في مقاطعة زامورا 33 حريقا.