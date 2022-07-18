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موسكو تدعو جميع الدول للتوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

الإثنين، 18 يوليه 2022 07:49 م
موسكو تدعو جميع الدول للتوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لافروف وزير خارجية روسيا
كتب أحمد عرفة

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رحبت وزارة الخارجية الروسية، بانضمام دومينيكا إلى معاهدة حظر التجارب النووية، داعية جميع الدول غير الموقعة، للالتحاق بالمعاهدة، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن كومنولث دومينيكا قد انضم إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لتصبح الدولة 173 التى تصدق عليها، موضحة أنه من الجدير بالذكر أن هذا التصديق وضع خطا فى إطار إضفاء الطابع العالمى على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، إذ انضمت جميع الدول الـ33 فى المنطقة إلى المعاهدة.

ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن روسيا ترحب بهذه الخطوة الهادفة إلى ضمان دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ فى أقرب وقت ممكن، متابعة: مع تأكيد التزامنا الثابت بالمعاهدة، ندعو جميع الدول التى لم توقع وتصدق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على الفور إلى أن تفعل ذلك.

 

 


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