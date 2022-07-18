مصرع عامل وإصابة آخر لسقوطهما من أعلى عمارة سكنية في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى عامل مصرعه، وأصيب آخر، إثر سقوطهما أعلى عمارة سكنية بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفى إيتاى البارود المركزى محمد.ر.ع 18 سنة جثة هامدة، و محمد.س.ح 22 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج مقيمان ايتاى البارود، وذلك إثر سقوطهما من أعلى عمارة بمركز ايتاى البارود أثناء إصلاحهما المصعد الخاص .

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ايتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة وكذلك تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصاب حتى تعافيه ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.