مصرع شاب وفتاة وإصابة 3 آخرين بضيق تنفس أثناء السباحة بشواطئ الساحل الشمالى

استقبل مستشفى الحمام المركزى 5 حالات غرق بالساحل الشمالى عقب نقلهم إلى المستشفى، لتلقى العلاج بعد إصابتهم بضيق تنفس أدى إلى مصرع فتاة وشاب غرقا.

البداية عندما تلقت إدارة شرطة النجدة بلاغات بوجود حالات غرق قرى سياحية بطريق الساحل الشمالى الحمام وعلى الفور تم انتقال ضباط القسم ترافقهم سيارات الإسعاف إلى محل البلاغات.

استقبل مستشفى الحمام المركزى بمحافظة مطروح، ريم عمر مهنى بدرالدين 16 سنة، القاهرة تعانى من ضيق شديد بالتنفس والحالة العامة سيئة وتوفيت بعد وصولها للمستشفى. وأحمد عبد المنعم فرج قمر 30 سنة، مقيم كفر الدوار البحيرة، اشتباه توقف بعضلة القلب الحالة العامة سيئة جدا متوفى وجنا أحمد عبدالحميد 15 سنة، القاهرة، ألم بالصدر وضيق بالتنفس الحالة العامة متوسطة، وإيهاب محمد عزالدين عباس 46 سنة، القاهرة ضيق بالتنفس وألم بالصدر الحالة العامة متوسطة ومحمد حمدى محمود عبدالجواد 48 سنة، القاهرة، ألم شديد بالصدر وإغماء الحالة العامة متوسطة.

تم اتخاذ الإجراءات والإسعافات اللازمة للمصابين، وتم التحفظ على جثة المتوفين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة وتحرير المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.