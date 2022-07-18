مصرع جامع قمامة سقطت صخرة عليه من جبل المقطم

كتب: عبد الرحمن سيد

لقي جامع قمامة مصرعه، بسبب سقوط صخرة عليه من أعلى جبل المقطم، ونقلت الجثة إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالى، يفيد بوقوع حادث، ووجود حالة وفاة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع جامع قمامة سقطت عليه صخرة أدت إلى تهشم الجمجمة وكسور في الرقبة ووفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتم استدعاء اسرته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.