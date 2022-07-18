مذهل وهلال البحرى.. أهم مشروعات إنتاج الزيت الخام × 8 سنوات.. تعرف عليها

كتبت- مروة الغول

شهد قطاع البترول خلال السنوات الثمانى الماضية تحقيق طفرة هائلة بمشروعات الإنتاج البترولية سواء كانت مشروعات إنتاج الغاز الطبيعى أو مشروعات إنتاج الزيت الخام والتى حققت بدورها طفرة كبيرة بمعدلات الإنتاج وفيما يلى أهم مشروعات إنتاج الزيت الخام وكانت كالتالى..

أولا: مشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحرى بخليج السويس

1-يضيف إنتـاج أولـى حوالى 5 آلاف برميل يومياً زيت خام.

2- وتم دخول الآبار تباعاً بدءاً من مارس2015 حتى نوفمبر2015.

3- وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالى 234 مليون دولار.

ثانيا: مشروع إنشاء أربع ارصفة بحرية بحقول الشركة العامة للبترول:

1- ويعمل على إنتاج ونقل الزيت الخام من 12 بئراً بحرياً بحقولHH & NAO SE Alhamd & HH2 بمنطقة خليج السويس.

2- بهدف زيادة إجمالية فى الإنتاج حوالى 10.5 ألف برميل زيت يومياً.

3- وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالى 134 مليون دولار.

4- هذا وقد تم الانتهاء من إنشاء وربط الرصيفين HH & NAO فى يناير 2018.

5- وتم الانتهاء من إنشاء وربط الرصيفين HH2&SE Alhamd فى يناير وأبريل2021.

ثالثا: مشروع تنمية حقل مذهل (شركة بتروزنيمة):

1-لاستيعاب الإنتاج المتوقع من الزيت الخام والمقدر بحوالى 6 آلاف برميل زيت يومياً.

2- عن طريق إنشاء منصة بحرية واستبدال وحدة التخزين العائمة المؤجرة بخط جديد (بحرى/برى) بطول حوالى 13كم.

3- هذا وقد تم تشغيل التسهيلات البحرية فى سبتمبر2016 والخط فى يونيو2021.

4-وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالى 180 مليون دولار.

يذكر أنه خلال السنوات الثمانى الماضية تم تحقيق 401 اكتشافاً بترولياً جديداً (281 زيت خام، 120 غازاً) بمناطق الصحراوين الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وأضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالى 503 ملايين برميل زيت ومتكثفات، وحوالى 9ر39 تريليون قدم3 غاز طبيعى.

كما تم طرح 10 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، وقد أسفرت (9) مزايدات منها عن ترسية 39 منطقة للبحث عن البترول والغاز وذلك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 2ر2 مليار دولار ومنح توقيع 6 ر272 مليون دولار على شركات عالمية منها شركتى اكسون موبيل وشيفرون العالميتين وهو ما يمثل نجاحاً فى جذب شركاء جدد للاستثمار فى صناعة البترول المصرية من الشركات العالمية العملاقة، وجارى حالياً تقييم عروض الشركات العالمية للمزايدة الأخيرة.