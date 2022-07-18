مدينة القرنة تزيل مبان وعشش وغرف مبنية بالمخالفة للقانون على أراض زراعية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك فى ضوء ما تقوم به الدولة المصرية للحفاظ على الرقعة الزراعية، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدى بكل حزم لمحاولات التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر بقيادة اللواء دكتور أحمد جمال الدين، بحملة مكبرة بنطاق دائرة المركز، أسفرت عن إزالة فى المهد عبارة عن ردم قواعد للبناء على الأرض الزراعية بالضبعية بمساحة 300 م، وإزالة مبانى على أرض زراعية بمساحة 175م وإزالة مبنى على أرض زراعية بمساحة 100 متر.

كما تم إيقاف أعمال وفك شدة خشبية على مساحة 175م بالضبعية بإجمالى 750 متر تقريباً، كما تم إزالة تعديات بقرية البعيرات عبارة عن غرف وعشش وأشجار بمنطقة معدية الأهالى بمساحة 345 م تقريباً، حيث شارك فى الحملة كلا من مصطفى جبريل وحجازى النحاس نائبا رئيس مركز ومدينة القرنة بالتنسيق مع الادارة الهندسية، والمتابعة الميدانية والتفتيش المالى والإدارى، وعلاء نور رئيس قرية الضبعية. والنوبى محمد حجاج رئيس قرية البعيرات، وسيد حسن رئيس قرية حاجر الضبعية وحسام عوض الله رئيس قرية الملاحة.

وفى أرمنت قال المهندس أحمد بغدادى السمان مدير الإدارة الزراعية بمركز أرمنت، إنه تم رصد حالتين من تعدى على الأراضى الزراعية بناحيتى أرمنت الوابورات والحيط، والتعدى كان أعمدة على مساحة 175 مترا، وسور على مساحة على مساحة 175 متر أيضآ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإبلاغ الجهات المختصة بذلك، كما تم تنفيذ الإزالات الفورية فى المهد بمعدات الوحدة المحلية لمجلس ومدينة ارمنت، حيث نفذ الإزالة مهندسى القطاع الزراعى بالإدارة الزراعية بأرمنت ورؤساء الوحدات الزراعية والمشرفين الزراعين، وذلك تحت إشراف ومتابعة مهندس فوزى محمد رئيس قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بأرمنت.



مدينة القرنة تزيل مبانى وعشش وغرف مبنية بالمخالفة للقانون (1)



مدينة القرنة تزيل مبانى وعشش وغرف مبنية بالمخالفة للقانون (2)



مدينة القرنة تزيل مبانى وعشش وغرف مبنية بالمخالفة للقانون (3)



مدينة القرنة تزيل مبانى وعشش وغرف مبنية بالمخالفة للقانون (4)