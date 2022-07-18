اليوم السابع
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مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد مراكز ووحدات الرعاية الأولية

الإثنين، 18 يوليه 2022 06:26 م
مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد مراكز ووحدات الرعاية الأولية جانب من الزيارة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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تفقَّد الدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، المركز الطبي بأبو صوير و المركز الطبي بأبو عطوة و ذلك خلال جولة مفاجئة؛ لمتابعة سير العمل و تفقد مدى جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى. 
 
و خلال الجولة، تفقَّد الأقسام المختلفة من عيادات طب الأسرة و العيادات التخصصية و الاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية و مدى توافر المستلزمات و انتظام فرق العمل، و تقديم الخدمة الطبية بأعلى مستوى من الجودة، كما تفقد المعمل و الصيدلية. 
 
و من جانبه، أكد "البرعي" على ضرورة توافر الأدوية و المستلزمات الطبية اللازمة و مراجعة التسجيل الإلكتروني للمرضى إلى جانب استطلاع آراء المترددين على المركز حول الخدمة الطبية المقدمة مشددًا على أهمية التعامل الجيد مع الجمهور و الالتزام بشروط مكافحة العدوى؛ و ذلك لتقديم الخدمة بصورة آمنة. 
 
و عقب الزيارة عقد اجتماعًا مع مديري الوحدات و المراكز الطبية و مديري الأقسام الطبية بتلك المراكز الطبية، موجهًا ببذل المزيد من الجهد؛ لتقديم أفضل خدمة و رعاية صحية للمنتفعين .
 
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الاسماعيلية

الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية

أحمد البرعى

المراكز الطبية



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