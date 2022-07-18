مدير الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد مراكز ووحدات الرعاية الأولية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقَّد الدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، المركز الطبي بأبو صوير و المركز الطبي بأبو عطوة و ذلك خلال جولة مفاجئة؛ لمتابعة سير العمل و تفقد مدى جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

و خلال الجولة، تفقَّد الأقسام المختلفة من عيادات طب الأسرة و العيادات التخصصية و الاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية و مدى توافر المستلزمات و انتظام فرق العمل، و تقديم الخدمة الطبية بأعلى مستوى من الجودة، كما تفقد المعمل و الصيدلية.

و من جانبه، أكد "البرعي" على ضرورة توافر الأدوية و المستلزمات الطبية اللازمة و مراجعة التسجيل الإلكتروني للمرضى إلى جانب استطلاع آراء المترددين على المركز حول الخدمة الطبية المقدمة مشددًا على أهمية التعامل الجيد مع الجمهور و الالتزام بشروط مكافحة العدوى؛ و ذلك لتقديم الخدمة بصورة آمنة.

و عقب الزيارة عقد اجتماعًا مع مديري الوحدات و المراكز الطبية و مديري الأقسام الطبية بتلك المراكز الطبية، موجهًا ببذل المزيد من الجهد؛ لتقديم أفضل خدمة و رعاية صحية للمنتفعين .