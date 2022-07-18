محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الخانكة المركزى تمهيدا لافتتاحها قريبا

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير مستشفى طوخ المركزي لدفع الأعمال بها، كما يتفقد اللمسات النهائية لمستشفى الخانكة المركزي، وأعمال الفرش الطبي تمهيداً لافتتاحها قريباً وإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية وتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني المدينة.



وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد مستشفى طوخ المركزي والمقامة على مساحة 3000 متر تقريباً وإجمالي المسطح العام للمستشفى 15 ألف متر، ويتم إنشاؤها بقيمة 308 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذها إلى 65%، وتخدم أكثر من 600 ألف نسمة بمدينة ومركز طوخ ودائرة مدينة قها والطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية، ويتكون المشروع من (المبنى الجديد) مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، ومن المخطط أن يحتوي الطابق الأرضي من المستشفى على قسم العيادات الخارجية (19 عيادة) ووحدة معالجة، و2 صيدلية والمطبخ الرئيسي للمستشفى ومغاسل (غسيل + تعقيم + مكواة + تجفيف)، بالإضافة إلى غرفة الغازات و3 غرفة للأشعة (2 أشعة سينية + 1 أشعة مقطعية) وغرفة عمليات الطوارئ وغرفة الإنعاش (2 سرير) وغرفة طوارئ (عظام – جراحة) وغرفة مدخل طوارئ.



كما يحتوي الطابق الأول علي وحدة غسيل الكلى عدد 21 سرير و2 غرفة عمليات و2 غرفة عمليات مناظير والعناية المركزة 14 سرير– وغرفة عزل وقسم المعامل 3 معمل، كما يحتوي الطابق الثاني على غرف مرضى (نساء وولادة – أطفال) سعة 40 سرير وحضانات مبتسرين، و16 حضانة وغرفة عمليات قيصرية وغرفة ولادة طبيعية وغرفة رضاعة، أما الطابق الثالث فيحتوى على سكن أطباء وممرضين 12 غرفة (2 سرير) .



ووجه "المحافظ"، بضرورة الإنتهاء من أعمال توصيل الكهرباء والصرف الصحي والتنسيق مع شركة المياه والكهرباء في هذا الصدد للإنتهاء منها في أقرب وقت ممكن حتى يتم بدء الفرش الطبي مباشرة بعد أعمال الإنشاءات المدنية.



واستكمل "الهجان" جولته بتفقد مستشفى الخانكة المركزي، حيث تم الانتهاء من جميع الإنشاءات والفرش الطبي بنسبة تصل إلى 99% حيث تم توريد جميع الأجهزة الطبية وجاري فرشها، وتجدر الإشارة بأن تكلفة المستشفى بلغت 320 مليون جنيه، وتتكون من 110 سرير إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، و17 سرير عناية مركزة، وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.



وتفقد "المحافظ"، أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، بعد الإنتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، كما تفقد المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ بأجنحته المختلفة وقسم عمليات الطوارئ، كما تفقد قسم الحضانات والتي تتكون من 13 حضانة وتم تجهيزها بالكامل، كما تفقد غرف العمليات الكبرى والصغرى بعد تجهيزها بكل المستلزمات الطبية اللازمة لتشغيلها، بالإضافة لتفقده أيضا قسم الغسيل الكلوي والذي يحتوي على 22 جهاز تم تركيبهم بالكامل.



وخلال الجولة وجه محافظ القليوبية، بسرعة الإنتهاء من تركيب الأشعة المقطعية والانتهاء من تجهيز المعامل لإدخال المستشفى الخدمة في أقرب وقت ممكن لتساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين بالمنطقة.



ورافق المحافظ في جولته كلا من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، وأحمد الوزيري رئيس مركز ومدينة طوخ، ومجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة.







جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جانب من الجولة (4)



جانب من الجولة (5)



جانب من الجولة (6)



جانب من الجولة (7)



