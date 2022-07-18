اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 03:37 م
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مجلة العلوم التربوية بكلية الدراسات العليا بالقاهرة تحصل التقييم النهائى بالأعلى للجامعات

الإثنين، 18 يوليه 2022 03:23 م
مجلة العلوم التربوية بكلية الدراسات العليا بالقاهرة تحصل التقييم النهائى بالأعلى للجامعات جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلنت الدكتورة إيمان هريدى عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، حصول مجلة العلوم التربوية بالكلية على الدرجات النهائية بتقييم 7/7 بالمجلس الأعلى للجامعات لعام 2022 ، وذلك لأول مرة منذ إنشاء الكلية.
 
وكان الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات أعلن عن نتائج تقييم المجلات العلمية المصرية لعام 2022.
 
 
وكانت جامعة حلوان، أكدت  أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن  نتائج تقييم المجلات العلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية والبحثية في مصر، ولقد حصلت المجلة العلمية للملكية الفكرية وإدارة الإبداع التي يصدرها المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان علي 7 من 7 .
 

جامعة القاهرة

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التعليم العالى

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