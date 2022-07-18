لو السائق رفع الأجرة بدون داعى.. اعرف أرقام الشكاوى بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن على المواطنين دور هام فى الإبلاغ عن أية تلاعب فى الأجرة أو أسعار الوقود، مشيرا إلى أنه تم تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من علي مدار اليوم .

ويتم الإبلاغ عن التلاعب في أسعار الوقود أو تعريفة الأجرة من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

ويمكن ارسال الشكوى لوزارة التنمية المحلية عبر مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة ، وذلك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": صوتك مسموع ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "Info@mld.gov.eg ".