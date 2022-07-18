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لأولياء الأمور.. خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول بأولى ابتدائى والروضة

الإثنين، 18 يوليه 2022 10:24 ص
لأولياء الأمور.. خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول بأولى ابتدائى والروضة رياض الأطفال - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول بالقبول بالصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال للعام الدراسى الجديد 2022،2023، كالتالى:
 
ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم " مركز المعلومات".
 
ـ الدخول على أيقونة"استعلام ولى الأمر عن موافقة المدارس.
 
ـ الدخول على الرابط التالى" https://prim.emis.gov.eg/".
 
ـ يستطيع ولى الأمر الاستعلام عن نتيجة القبول باستخدام الرقم القومى وكلمة المرور.
 
ـ كلمة المرور هى التى قام ولى الأمر بكتابتها عند إنشاء الحساب الخاص به.
 
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت رابط نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسي الحالي 2022/2023، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة مركز المعلومات (خدمات ولي الأمر) .
 
 
 

التربية والتعليم

رابط الاستعلام على نتيجة القبول بالصف الأول الابتدائي

التقدم للصف الاول الابتدائي



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