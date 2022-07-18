كيف يمكن أن تتغير حاستى الشم والتذوق مع التقدم فى العمر؟

كتبت نهير عبد النبى

هل تعلم أن حاسة الشم والذوق لديك مترابطة، ومع تقدمك في العمر يمكن أن تتغير هذه الحواس قد تجد أن بعض الأطعمة ليست لذيذة كما كانت من قبل يمكن أن تكون التغييرات في الرائحة أو الطعم أيضًا علامة على وجود مشكلة أكبر.

وحسب ما ذكره موقع health حاسة الشم مهمة و يمكن أن تساعدك روائح معينة ، مثل عطر والدك ، على تذكر ذكرياتك، ويمكن للروائح الأخرى، مثل دخان الحريق، أن تنبهك إلى الخطر عندما لا تستطيع شم رائحة الأشياء التي تستمتع بها ، مثل قهوة الصباح أو زهور الربيع، قد تبدو الحياة مملة.

مع تقدمك في العمر، قد تتلاشى حاسة الشم لديك و ترتبط حاسة الشم ارتباطًا وثيقًا بحاسة التذوق لديك عندما لا تستطيع الشم ، قد يكون طعم الطعام لطيفًا حتى أنك قد تفقد الرغبة في تناول الطعام.

تتسبب العديد من المشاكل في فقدان حاسة الشم لفترة قصيرة، و قد يكون هذا الفقد المؤقت للرائحة ناتجًا عن:

-نزلة برد أو انفلونزا تسبب انسداد الأنف، و ستعود القدرة على الشم عندما تكون أفضل.

-عدوى فيروس كورونا ، والتي تسبب أحيانًا فقدانًا جديدًا للرائحة. يجب أن تستعيد حاسة الشم لديك بعد زوال جميع الأعراض الأخرى ، ولكن إذا لم ترجع ، فاطلب الرعاية الطبية في أسرع وقت ممكن.

-الحساسية حاول الابتعاد عن الأشياء التي لديك حساسية منها ، مثل حبوب اللقاح والحيوانات الأليفة. تحدث إلى طبيبك حول كيفية إدارة الحساسية الخاصة بك.

-ورم غير ضار (يسمى سليلة) في الأنف أو الجيوب الأنفية يؤدي إلى سيلان الأنف. قد تساعد إزالة النمو.

-بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية أو أدوية ضغط الدم. اسأل طبيبك إذا كان هناك دواء آخر يمكنك تناوله.

-العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي وأنواع علاج السرطان الأخرى قد تعود حاسة الشم لديك عندما يتوقف العلاج.

-يمكن أن تتسبب بعض الأشياء في فقدان حاسة الشم لفترة طويلة إصابة الرأس ، على سبيل المثال ، يمكن أن تلحق الضرر بالأعصاب المتعلقة بالرائحة.

في بعض الأحيان ، قد يكون فقدان حاسة الشم علامة على اضطراب أكثر خطورة ، مثل مرض باركنسون أو ضعف إدراكي خفيف أو مرض الزهايمر تأكد من إخبار طبيبك عن أي تغيير في حاسة الشم لديك.

حاسة التذوق لديك

توجد براعم تذوق صغيرة داخل فمك: على لسانك ، في حلقك ، وحتى على سقف فمك يعتمد ما نسميه "النكهة" على مذاقات أساسية: حلو ، ومالح ، ومر ، وحامض ، هذه النكهات - بالإضافة إلى الإحساس بالحرارة والبرودة والملمس ، تتحد داخل الفم لتعطينا إحساسًا بالذوق إلى جانب مذاقه ، فإن رائحة الطعام هي أيضًا جزء من مكونات مذاقه.

عندما يكون طعم الطعام لطيفًا ، يحاول الكثير من الناس تحسين النكهة عن طريق إضافة المزيد من الملح أو السكر قد لا يكون هذا صحيًا لكبار السن ، خاصةً إذا كنت تعاني من مشاكل طبية مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري (ارتفاع نسبة السكر في الدم).