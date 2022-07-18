اليوم السابع
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كلية الفنون التطبيقية بحلوان تنظم ملتقى التوظيف السادس لتشغيل الخريجين.. صور

الإثنين، 18 يوليه 2022 09:53 ص
كلية الفنون التطبيقية بحلوان تنظم ملتقى التوظيف السادس لتشغيل الخريجين.. صور فعاليات ملتقى اتوظيف بجامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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نظمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ملتقى التوظيف السادس لتشغيل الخريجين، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور شريف حسن وكيل الكلية للتعليم والطلاب، وبمشاركة مجموعة من رؤساء الاقسام العلمية بالكلية وأعضاء هيئة التدريس وذلك بمقر كلية الفنون التطبيقية بالجيزة،  بمشاركة 14 من كبرى الشركات المصرية في مختلف تخصصات الكلية، ويستمر المعرض حتى يوم 21 يوليو 2022 ، من الساعة 9  صباحاً حتى 4 عصراً.
 
أشاد الدكتور حسام رفاعي بهذا الملتقى الذي يساهم في توفير فرص عمل متنوعة للخريجين وتدريب الطلاب ودعم فرص احتكاكهم بسوق العمل ونزولهم لأرض الواقع بجانب الدراسة الأكاديمية، حيث تهتم جامعة حلوان بشكل موسع بتنظيم ملتقيات التوظيف المختلفة واكساب الطلاب الخبرات المتنوعة، مضيفاً أن جامعة حلوان تقدم خريج متميز قادر على المنافسة.
 
 
,أوضحت الدكتورة ميسون قطب أن الشركات المشاركة بالملتقى تغطي تخصصات ومجالات الدراسة بالكلية (الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، تصميم الأثاث المعدني ، الطباعة والنشر والتغليف،طباعة المنسوجات ، تصميم السجاد، تصميم الأثاث المكتبي، التدريب والاستشارات التدريبية، الإعلان )، إلى جانب مشاركة نادي ريادة الأعمال بالجامعة برئاسة الدكتورة إيمان أبو طالب ، وبمشاركة أول حاضنة تكنولوجية بالكلية حاضنة الاثاث المصري بجامعة حلوان،و التي تديرها الدكتورة مها الحلبي، و الممولة من أكاديمية البحث العلمي و التابعة لمكتب الحاضنات التكنولوجية بالجامعة برئاسة الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير المكتب، و التي تهدف لاحتضان الشركات الناشئة  في مجال الاثاث المصري الهوية)، وبحضور طلاب كليات ومعاهد الفنون التطبيقية على مستوى الجمهورية سواء كانت بجامعات حكومية أو جامعات ومعاهد خاصة، وتم عمل مقابلات شخصية للطلاب، وبمشاركة حوالي 200 طالب وطالبة من طلاب الكلية والكليات والمعاهد الخارجية في اليوم الأول، ويستمر الملتقى في استقبال الخريجين في باقي أيام المعرض.
 
وخلال الملتقي يتم توفير فرص تدريب لأكثر من  100 طالب من سنوات النقل في المصانع والشركات، كما يتم عرض المشاريع الطلابية خلال الملتقى لتسهيل تبني الشركات والمصانع لهذه المشروعات وتنفيذها.
 
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