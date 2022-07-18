اليوم السابع
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قصة مصطفى الناظر شاب أقصري فى رحلة كفاح لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالصعيد

الإثنين، 18 يوليه 2022 04:00 ص
قصة مصطفى الناظر شاب أقصري فى رحلة كفاح لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالصعيد مصطفى الناظر
الأقصر – أحمد مرعى

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يخرج يومياً من منزله مرتدياً الجلباب الصعيدي الشهير، ويسير بصعوبة نحو دراجته البخارية المؤهلة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لإصابته فى حادث منذ عدة سنوات مضت أدت إلى وجود شلل وعجز فى إحدى قدميه وذراعه، رافعاً شعاره اليومي "سعي لخدمة الجميع"، هو الشاب الأقصرى مصطفى يونس الناظر نائب رئيس إتحاد معاقين الأقصر، الذي تعرض لإصابة منذ عدة سنوات مضت أدي لإصابته بشلل فى الجانب الأيسر من جسده ليعيش معاناة وحياة ذوي الإحتياجات الخاصة ويبدء رحلة الدفاع عن حقوقهم.

"تليفزيون اليوم السابع" إلتقى مع الشاب الأقصرى مصطفى يونس حماد الشهير بـ"مصطفى الناظر"، والذي يعتبر المدافع الأول عن كافة مطالب وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم فى محافظة الأقصر خلال السنوات الماضية، وعضو مجلس إدارة نادي الإرادة والتحدي لذوي الاحتياجات الخاصة الأول فى الأقصر، حيث أكد أن الحادث الذي تعرض له منذ عدة سنوات كان نقطة تحول كبيرة فى حياته ليبدأ رحلة مختلفة تماماً، بالدخول وسط أصحاب الهمم بالمحافظة ويقوم بالعمل على توفير المساعدات اللازمة لهم من شتى الأرجاء، كما يشارك فى الجلسات واللقاءات فى مديرية التضامن الإجتماعى وديوان محافظة الأقصر وفى المواقع التنفيذية المختلفة، وذلك لكي يستطيع برفقة فريق من ذوي الإحتياجات جلب كافة متطلبات أبناء الأقصر والصعيد من ذوي الإحتياجات.

ويضيف مصطفى الناظر لـ"اليوم السابع"، أنه عانى كثيراً خلال رحلة العلاج من حادث تعرض له، وظل يجري عمليات جراحية فى الأقصر وأسيوط والقاهرة ولكن الظروف أدت لأن يكمل حياته بإصابته التى أدخلته ضمن أصحاب الهمم بالأقصر، وبدأ فى البحث عن حقوقه فى العمل وتوفير إحتياجاته وفوجئ بأن ذوي الإحتياجات فى الأقصر والصعيد يحتاجون الكثير والكثير، فقرر عمل مجموعة وفريق عمل بين أصحاب الهمم الذين تعرف عليهم وقتها، وأصبحوا يتحركون فى كل صوب وحدب للدفاع عن حقوق ذوي الإحتياجات فى الأقصر، وبالفعل نجح برفقة مجموعة من المخلصين من أهل الخير فى جلب كافة الإحتياجات اللازمة لأصحاب الهمم من كراسى متحركة وعكازات وتوفير كافة متطلباتهم بالتنظيم والتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الأقصر.

ويؤكد مصطفى الناظر أنه مؤخراً وبعد مطالبات من ممثلي ذوي الإعاقة بالأقصر، وتوصيات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بسرعة حل المشاكل المتعلقة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، تم عقد لقاء بحضور كل وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر وإدارة التأهيل بالأقصر، والدكتور أحمد حمزة مدير القومسيون بالمحافظة، تم خلاله مناقشة كل الأمور المتعلقة بمشاكل موقع بطاقة الخدمات المتكاملة، ومشاكل الحصول على تقارير طبية ونقص الأجهزة ومشكلة مكتب تأهيل مدينة إسنا وبالفعل تم حل كافة المشكلات لذوي الإحتياجات، كما نجح فريق الاتحاد فى الحصول على موافقات المسئولين لتوفير مترجم إشارة بكل مكتب تأهيل بمدن المحافظة، وذلك خلال إنهاء أوراق الصم وضعاف السمع، للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك بعد قرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

الناظر-خلال-الحديث-عن-احتياجات-ذوي-الاحتياجات
الناظر-خلال-الحديث-عن-احتياجات-ذوي-الاحتياجات

 

الناظر-خلال-تسليم-كرسي-لأحد-أصحاب-الهمم
الناظر-خلال-تسليم-كرسي-لأحد-أصحاب-الهمم

 

الناظر-فى-مناقشة-قانون-ذوي-الاعاقه-بالبرلمان-امام-لجنة-التضامن-الاجتماعي
الناظر-فى-مناقشة-قانون-ذوي-الاعاقه-بالبرلمان-امام-لجنة-التضامن-الاجتماعي

 

الناظر-وأصدقاؤه-خلال-تكريم-ذوي-الاحتياجات-من-الداخلية
الناظر-وأصدقاؤه-خلال-تكريم-ذوي-الاحتياجات-من-الداخلية

 

دراجة-مصطفى-الناظر-المؤهلة-لذوي-الاحتياجات
دراجة-مصطفى-الناظر-المؤهلة-لذوي-الاحتياجات

 

رحلة-جلب-كراسي-لذوي-الاحتياجات-بالأقصر
رحلة-جلب-كراسي-لذوي-الاحتياجات-بالأقصر

 

مشروع-مصطفى-الناظر-ثلاجة-الخير-فى-قريته
مشروع-مصطفى-الناظر-ثلاجة-الخير-فى-قريته

 

مصطفى-الناظر-خلال-خدمه-ذوي-الاعاقة-بدراجته-المؤهلة
مصطفى-الناظر-خلال-خدمه-ذوي-الاعاقة-بدراجته-المؤهلة

 

مصطفى-الناظر-مع-محافظ-الأقصر-السابق
مصطفى-الناظر-مع-محافظ-الأقصر-السابق

 

 


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