قصة مصطفى الناظر شاب أقصري فى رحلة كفاح لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالصعيد

"تليفزيون اليوم السابع" إلتقى مع الشاب الأقصرى مصطفى يونس حماد الشهير بـ"مصطفى الناظر"، والذي يعتبر المدافع الأول عن كافة مطالب وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم فى محافظة الأقصر خلال السنوات الماضية، وعضو مجلس إدارة نادي الإرادة والتحدي لذوي الاحتياجات الخاصة الأول فى الأقصر، حيث أكد أن الحادث الذي تعرض له منذ عدة سنوات كان نقطة تحول كبيرة فى حياته ليبدأ رحلة مختلفة تماماً، بالدخول وسط أصحاب الهمم بالمحافظة ويقوم بالعمل على توفير المساعدات اللازمة لهم من شتى الأرجاء، كما يشارك فى الجلسات واللقاءات فى مديرية التضامن الإجتماعى وديوان محافظة الأقصر وفى المواقع التنفيذية المختلفة، وذلك لكي يستطيع برفقة فريق من ذوي الإحتياجات جلب كافة متطلبات أبناء الأقصر والصعيد من ذوي الإحتياجات.

ويضيف مصطفى الناظر لـ"اليوم السابع"، أنه عانى كثيراً خلال رحلة العلاج من حادث تعرض له، وظل يجري عمليات جراحية فى الأقصر وأسيوط والقاهرة ولكن الظروف أدت لأن يكمل حياته بإصابته التى أدخلته ضمن أصحاب الهمم بالأقصر، وبدأ فى البحث عن حقوقه فى العمل وتوفير إحتياجاته وفوجئ بأن ذوي الإحتياجات فى الأقصر والصعيد يحتاجون الكثير والكثير، فقرر عمل مجموعة وفريق عمل بين أصحاب الهمم الذين تعرف عليهم وقتها، وأصبحوا يتحركون فى كل صوب وحدب للدفاع عن حقوق ذوي الإحتياجات فى الأقصر، وبالفعل نجح برفقة مجموعة من المخلصين من أهل الخير فى جلب كافة الإحتياجات اللازمة لأصحاب الهمم من كراسى متحركة وعكازات وتوفير كافة متطلباتهم بالتنظيم والتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الأقصر.

ويؤكد مصطفى الناظر أنه مؤخراً وبعد مطالبات من ممثلي ذوي الإعاقة بالأقصر، وتوصيات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بسرعة حل المشاكل المتعلقة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، تم عقد لقاء بحضور كل وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر وإدارة التأهيل بالأقصر، والدكتور أحمد حمزة مدير القومسيون بالمحافظة، تم خلاله مناقشة كل الأمور المتعلقة بمشاكل موقع بطاقة الخدمات المتكاملة، ومشاكل الحصول على تقارير طبية ونقص الأجهزة ومشكلة مكتب تأهيل مدينة إسنا وبالفعل تم حل كافة المشكلات لذوي الإحتياجات، كما نجح فريق الاتحاد فى الحصول على موافقات المسئولين لتوفير مترجم إشارة بكل مكتب تأهيل بمدن المحافظة، وذلك خلال إنهاء أوراق الصم وضعاف السمع، للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك بعد قرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.



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