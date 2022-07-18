اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 05:54 م
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قتلى وجرحى بسبب زلزال قوى ضرب منطقة "جايان بكتيكا" الأفغانية

الإثنين، 18 يوليه 2022 05:21 م
قتلى وجرحى بسبب زلزال قوى ضرب منطقة "جايان بكتيكا" الأفغانية زلزال افغانستان
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام أفغانية، إن زلزالا قويا ضرب قرية مازيغار التابعة لمنطقة جايان بكتيكا، اليوم الإثنين، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى دون معرفة الأرقام الدقيقة حتى كتابة هذه السطور.

وذكرت وكالة "بختار" أن الزلزال دمر العشرات من المنازل، وشرد المئات من سكان المنطقة.

والشهر الماضي، قتل نحو 1150 شخصًا وإصابة 1600 شخص على الأقل، بسبب زلزال ضرب نفس المنطقة كان بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، وقالت وكالة رصد الزلازل الأوروبية (EMSC)، حيناها إن 119 مليون شخص شعروا بالزلزال، لمسافة تزيد على 500 كيلومتر في أنحاء أفغانستان وباكستان والهند.

 

 


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