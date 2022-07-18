غلق طريقى دماريس البرجاية وكوبرى دياب بأبو قرقاص لمدة شهرين

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالمنيا، اليوم غلق طريق قريتى دماريس – البرجاية لمدة شهرين، وذلك لتنفيذ عملية تأهيل ترعة دماريس وفروعها، على أن يصبح الطريق البديل طريق طراد النيل المرصوف طريق مصر اسوان الزراعي.



كما أعلنت المديرية غلق الطريق المار على كوبرى ترعة دياب بمركز أبو قرقاص، وذلك لمدة شهرين، لتنفيذ أعمال احلال وتجديد الكوبرى بمسافة 2500 متر بالإضافة لأعمال التأهيل الخاصة بالترعة على ان يصبح الطريق البديل هو طريق قرية اتليدم – ترعة حافظ الغربية شمال الجمالية مصرف المحيط.