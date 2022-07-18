ضبط 460 حالة إشغال وتحرير 97 محضرا متنوعا في الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء، على التحقق من توافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية، والتواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري.



يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باستمرار حملات الرقابة على الأسواق، والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق، وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات، والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتواصل الدائم معهم.



وفى هذا الصدد ، شنت أحياء الاسكندرية بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة حملات مكبرة على جميع الاسواق والمنشآت التجارية للتأكد من عدم التلاعب بالاسعار وجودة جميع السلع الغذائية وازالة الاشغالات



وشن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش على الاسواق وازالة الاشغالات استهدفت سوق شارع خالد بن الوليد ومنطقه الفلكي وخليل حماده وطريق الكورنيش ومحمد نجيب وش سعيد الادهم ،خلف البنك الاهلي بالسيوف شماعه وش المسرح وابن سلامه واسفرت الحملة عن غلق عدد 8 منشآت وتحرير عدد 16 محضر متنوع وضبط عدد 460 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 22 الف جنيه



ونفذ حى العجمى برئاسة السيد موسى حملة مكبرة علي المحال التجارية وسلاسل الهايبر ماركت ومحلات تجهيز الطعام لمتابعة الأسعار ومدى إلتزامها بالإشتراطات البيئية ومعايير سلامة الغذاء والسلامة المهنية والتخلص الأمن من المخلفات واسفرت الحملة عن تحرير عدد 30 محضر متنوع



وقام حي المنتزه ثان برئاسة هدى ابو كليلة حملة مكبرة استهدفت ش جمال عبدالناصر، والمندرة ، طوسون وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 17 متنوع



وشهد حى شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة شملت ش المشير منطقة سيدي جابر وطريق الجيش، وأسفرت عن تحرير عدد 9 محاضر متنوعة



وواصل حي الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدني حملاته للمرور على الاسواق شملت شارع السيد محمد كريم وسوق نوبار ، والجزائر و طلبة العلم ، وميدان التحرير واسفرت عن تحرير عدد 16 محضر متنوع



وشهد حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للتفتيش علي الاسواق شملت سوق زين العابدين ، الهايبر ماركت بشارع منشا، واسواق ومحلات ومخابز ،جرين ومتفرعات زين العابدين واسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر متنوعة.





جانب من الحملات (1)



جانب من الحملات (2)



جانب من الحملات (3)



جانب من الحملات (4)



