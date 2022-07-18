اليوم السابع
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ضبط عامل استولى على 100 ألف جنيه من 4 أشخاص بسوهاج بزعم تسفيرهم للخارج

الإثنين، 18 يوليه 2022 08:43 ص
ضبط عامل استولى على 100 ألف جنيه من 4 أشخاص بسوهاج بزعم تسفيرهم للخارج امن سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط عامل يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى سوهاج عقب قيام بإهام 4 أشخاص بقدرته على توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية إلا أنه يف بوعده أو رد تلك المبالغ.
 
كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم بفيد بورو محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو أشرف م خ م 35 سنة حاصل علي دبلوم إدارة وخدمات و"3" يقيمون دائرة مركز أخميم بتضررهم من المدعو رمضان ع ح ع 55 سنة عامل ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ ماليه بلغت جملتها "100.000 " مائة ألف جنيهاً مقابل تدبير فرصة عمل لهم بدولة ليبيا إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ
 
عقب استصدار إذن النيابة العامة  تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
 
 

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