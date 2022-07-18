ضبط عاطل قتل شاب بطلق خرطوش فى المطرية

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة من القبض على عاطل لأطبق النار على شاب من فرد خرطوش في المطرية، بسبب خلافات بينهما، مما أدى إلى مصرعه، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شخص بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الثالث من العمر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين عاطل وشاب وقام بالتعدي عليه بسلاح ناري، وأصيب بطلق خرطوش أودت بحياة الشاب وتوفيأ وتم القبض علي المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.