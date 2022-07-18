سهير بنت بنى سويف تبدع فى تصنيع الأسبتة من زعف النخيل.. صور وفيديو

تواصل سهير سيد بنت قرية طنسا الملق التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، الحاصلة على بكالوريوس التجارة، العمل فى مهنة صناعة الاسبتة والمنتجات التى تصنع مع زعف جريد النخل.

قالت سهير نجلتها إنها حاصلة على بكالوريوس تجارة مشيرة إلى أنه والدتها هى مثلها الأعلى فى الحياة.

وأضافت سهير أنها تعلمت المهنة من والدتها التى قامت بتعليمها هى وأشقائها من هذه المهنة مشيرة إلى أنها تعلمت هذه المهنة كهواية أكثر منها توفيرا للمال.

وأضافت سهير أنها حاولت أن تطورا من نفسها فى هذه المهنة من خلال متابعة الفيديوهات على اليوتيوب الإضافة إلى الحصول على العديد من الدورات، مشيرة إلى أنها أضافت العديد من المنتجات على هذه المهنة.

وأضافت سهير أنه تحلم بتطوير المشروع من خلال تدريب العديد من الفتيات وإقامة مصنع كبير تقوم من خلاله بالترويج للمنتجات داخل كافة محافظات الجمهورية.



سهير



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سهير-والحاجة-صفية