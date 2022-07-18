زراعة الشرقية تنفذ ورش عمل زيارات لحقول المحاصيل الصيفية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، تنظيم ورش عمل عن التوصيات الفنية للزراعات الصيفية، في حضور مديري إدارات الشئون الزراعية والمتابعة والإرشاد الزراعي والمكافحة الحقلية، ورؤساء أقسام الحيازة والإرشاد والمكافحة وحماية الأراضي بإدارتي ديرب نجم والإبراهيمية الزراعيتين.



وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه خلال ورش العمل، تم الحديث عن التوصيات الفنية الخاصة بالري والتسميد لزراعات القطن والذرة الرفيعة والأرز صنفي سخا 101 و 104 وكذلك الحديث عن الحصر الحيازي الجديد 2022/ 2025 والذي سيتم خلاله السماح لملاك الأراضي بالحصول على حيازة زراعية من الجمعيات الزراعية بعد تقديم ما يفيد ملكية الأرض.



أضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه تم المرور على الزراعات الصيفية (القطن والذرة والأرز )، لمتابعة ورصد اى إصابات أو آفات والتعريف بطرق العلاج بالمبيدات الموصى بها وكذلك التوصيات الخاصة بالرى لتحقيق اعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية .

ذلك تنفيذا لتعليمات ،الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والري لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، مؤكداً أن المحافظة لا تألوا جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.



شدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة في التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعاً للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة.





