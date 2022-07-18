رفع كفاءة الإنارة على الطرق الرابطة بين قرى مركز المنصورة بالدقهلية.. صور

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار تنفيذ أعمال الخطة المتكاملة لزراعة أعمدة كهرباء من المرفوعات غير المستغلة بنطاق مركز المنصورة لرفع كفاءة الإنارة على الطرق الرابطة بين قرى المركز، بالتعاون والتنسيق مع قطاع الكهرباء والمجتمع المدنى، وذلك بإشراف رئيس مركز المنصورة.

وفى هذا السياق قالت رحاب المزين رئيس مركز المنصورة، إنه فى إطار الخطة المذكورة تم تنفيذ أعمال الصيانة لخطوط الإنارة العامة بالطريق الرابط بين طريق عزبة مظلوم باشا وبين طريق ميت على طناح وطريق محلة دمنة دكرنس وأيضا مدخل بدين الغربى، كما تم تركيب عدد 20 كشاف إنارة على اعمدة الإنارة بهذا الرابط وقالت أن ذلك يأتى استكمالا لأعمال الخطة المشار إليها لإنارة جميع مداخل القرى بنطاق مركز المنصورة تنفيذا لموافقة السيد المحافظ على استغلال 250 عامود كهرباء من المرفوعات والرواكد الغير مستغلة منذ سنوات بالوحدات المحلية على مستوى المركز فى هذا الشأن وايضا إنارة مداخل المقابر بنطاق الوحدات القروية لتعظيم الاستفادة من الاعمدة والرواكد للإنارة العامة بالطرق ولصالح المواطنين.

وأكد "مختار"، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال كافة القطاعات التنفيذية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مقدمتها خدمات الإنارة على الطرق العامة حرصا على سلامة المركبات والمارة خلال فترة الليل وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.