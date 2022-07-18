اليوم السابع
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رئيس جامعة بنها يناقش استعدادات تشغيل الجامعة الأهلية بالعبور

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:22 م
رئيس جامعة بنها يناقش استعدادات تشغيل الجامعة الأهلية بالعبور اجتماع رئيس جامعة بنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن الدولة المصرية قدمت جميع التسهيلات لإنشاء الجامعات الأهلية، وذلك بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة وإعداد خريج قادر علي المنافسة ومواكبة متطلبات سوق العمل وبما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجامعة، لمناقشة استعدادات تشغيل الجامعة الأهلية الجديدة بالعبور، واستقبال الطلاب الجدد، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب ووكيل المؤسسين، والدكتور محمود عراقي المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، وعمداء كليات الطب، والهندسة بشبرا، والتجارة، والهندسة ببنها، والفنون التطبيقية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلاج الطبيعي، والأمناء المساعدين، وأعضاء اللجان المختلفة.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن الجامعات الأهلية الجديدة تعد خطوة هامة في منظومة التعليم العالي، كما أنها تحقق التنافس الإيجابي للتعليم بين الجامعات المصرية من خلال إتاحة فرص تعليمية متميزة وتقديم برامج دراسية تتناسب مع أولويات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الاجتماع ناقش اللوائح الدراسية والبرامج الخاصة بالكليات المقرر تشغيلها في الجامعة الأهلية الجديدة، وتجهيز المعامل والورش والمدرجات والقاعات لاستقبال طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها مع بدء العام الدراسى الجديد، كما ناقش الاجتماع أيضا الكوادر البشرية والفنية والإدارية التي تتولى تشغيل الجامعة الأهلية الجديدة.

جدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية بالعبور تضم كليات: "الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب"، بالإضافة إلى إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى.

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اجتماع رئيس جامعة بنها

 

 
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اجتماع رئيس جامعة بنها

 

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اجتماع رئيس جامعة بنها

 

 

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اجتماع رئيس جامعة بنها

 

 

 

 


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