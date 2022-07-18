حبس طالب عقب ضبطه بحوزته عملات مقلدة قبل ترويجها بالمراغة شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت جهة التحقيق حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق عقب ضبطه بمعرفة الأهالى بدائرة مركز شرطة المراغة وبحوزته 4100 جنيه عملات ورقية فئة 100 جنيه مقلدة أثناء ترويجها بدائرة المركز على أصحاب المحلات.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بضبط طالب بحوزته مبالغ مالية مقلدة قبل ترويجها على المحلات وبين المواطنين دائرة مركز مركز المراغة شمال المحافظة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بتقدم أبو بكر ا م ا 38 سنة وحلمي ك ا ع 57 سنة صاحبي محلين بقاله دائرة المركز ويقيمان بذات الناحية أفادا فيه بتمكنهما بمساعدة الأهالـي من ضبط المدعو محمد ن ف ا 17 سنة طالب ويقيم دائرة المركز وبحوزته مبلغ " 4100 " جنيهاً عملات ورقية فئة المائة جنيه " مقلدة " ومبلغ "438" جنيهاً سليمة وتروسيكل " بدون لوحات معدنية " أثناء تردده علي المحلين المشار إليهما لترويج المبلغ المقلدة.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج وتم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على جهة التحقيق قررت حبس المتهم.