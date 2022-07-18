"حاسبات طنطا" تستقبل الأطفال المشاركين بجامعة الطفل

الغربية مصطفى عادل

استضافت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا فاعليات اليوم الثانى من زيارة أطفال برنامج "جامعة الطفل" الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور محمود صقر رئيس الاكاديمية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتورة نانسي الحفناوي عميد الكلية، والدكتور عبد الله خضر منسق عام جامعة الطفل، والدكتورة عايدة نصر منسق جامعة الطفل بالكلية.

أوضح الدكتور محمود سليم، أن مشروع جامعة الطفل مشروع قومي يلقي الاهتمام من جامعة طنطا لرعاية الموهوبين والمبتكرين حيث توفر كافة وسائل الدعم لهذا المشروع لدوره في بناء عقول أطفالنا وتنمية ثقافتهم وثقل مواهبهم وتشجيعهم على البحث العلمي والابداع والتفكير المنطقي والنقدي.

أشارت الدكتورة نانسي الحفناوي، إلى أصطحاب الأطفال في جولة سريعة على عدد من المشروعات بالجامعة أهمها مشروع روبوت يحاكي ممرض أو موظف استقبال بالمستشفيات، ومجموعة من السيارات التي تعمل عن طريق بصمة الصوت أو حركة اليد، وعصا كفيف تعمل بـ "سينسور"، بالإضافة إلى مشروع قياس منسوب المياه في التربة لترشيد استخدام المياه.

ووجه الدكتور عبد الله خضر، الشكر والتقدير للدكتور محمود ذكي على دعمه المستمر وتوفير كافة الامكانات والكوادر اللازمة لتنفيذ أنشطة جامعة الطفل في كليات الجامعة، وأفادت الدكتورة عايدة نصر، أن الزيارة تضمنت عدة أنشطة منها القيام بجولة في معامل الكمبيوتر وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مروراً بالمكتبة والمعرض الخاص بمشاريع الطلاب بالكلية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل للأطفال لتعليمهم كيفية تصميم موقع الكتروني خاص بكل طالب، والحوسبة السحابية في عمل المستندات، وكيفية استخدام بعض البرامج وعقد الاجتماعات الافتراضية عليها.

