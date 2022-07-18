جوتيريش فى اليوم الدولى لنيلسون مانديلا: ندعو العالم لمواجهة الحروب وأزمة المناخ

كتبت: هند المغربي

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، إن "اليوم يكرم العالم عملاق عصرنا قائد شجاعة لا مثيل لها وإنجاز عظيم؛ ورجل ذو كرامة هادئة وإنسانية عميقة، مضيفا: كان نيلسون مانديلا معالجًا للمجتمعات ومرشدًا للأجيال، يظل بوصلة أخلاقية ومرجع لنا جميعًا"، جاء ذلك خلال كلمته في اليوم الدولي لنيلسون مانديلا.

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة، أن مانديلا سار على طريق الحرية والكرامة بتصميم فولاذي، وبروح الرحمة والحب وأظهر أن كل واحد منا لديه القدرة والمسؤولية لبناء مستقبل أفضل للجميع.

وأشار جوتيريش إلى النزاعات والحروب في العالم قائلا " عالمنا اليوم مشوه بالحرب، وحالات الطوارئ؛ تعاني من العنصرية والتمييز والفقر وعدم المساواة؛ والعالم مهدد بكارثة المناخ، مضيفا " دعونا نجد الأمل في مثال نيلسون مانديلا والإلهام في رؤيته".

وقال جوتيريش " اليوم وكل يوم، دعونا نحترم إرث نيلسون مانديلا من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة، من خلال التحدث ضد الكراهية والدفاع عن حقوق الإنسان، باحتضان إنسانيتنا المشتركة الغنية بالتنوع ومتساوية في الكرامة ومتحدة في التضامن، ومن خلال جعل عالمنا أكثر عدلاً ورحمة وازدهارًا واستدامة للجميع".