"ثلاجة كهروحرارية" مشروع ابتكاري لطلاب هندسة القناة لحفظ الأمصال واللقاحات.. صور

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فريقا طلابيا بكلية الهندسة، قاموا بإعداد مشروع تخرج متميز "ثلاجة كهروحرارية" تسهل نقل اللقاحات والأمصال للأماكن النائية وموفرة للطاقة.

واستمع رئيس الجامعة لشرح الطلاب حول فكرة الثلاجة الكهروحرارية التى تعتمد على استخدام تقنية المواد متغيرة الطور عوضاً عن استخدام غاز الفريون العادى لحفظ الأمصال واللقاحات والأدوية التى تحتاج درجة حرارة أقل من صفر سيليزيوس، بالإضافة إلى سهولة نقلها فى الأماكن البعيدة عن المراكز الطبيبة المختلفة.

وأضاف الطلاب أنها ذات قيمة اقتصادية كبيرة بالمقارنة بالطرق الأخرى وتعمل بنظام تحكم مستقل ولا يعتمد أو يرتبط بأنظمة خارجية مساعدة مع فاعليته عالية مقارنة بالأجهزة الأخرى المستخدمة فى عمليات حفظ اللقاحات والأمصال.

ومن جانبه أشار "مندور" إلى حدوث طفرة فى الجامعات خلال السنوات القادمة خاصة فى ظل الرعاية التى يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمبدعين والمبتكرين خاصة بالجامعات، لافتاً إلى أن جامعة قناة السويس لديها شراكة مع كبرى الشركات والجامعات الرائدة حول العالم لتزويد طلابها بالخبرات التى يحتاجون إليها فى مختلف المواد الدراسية خاصة بكليتى الهندسة، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

وأكد "مندور" على أهمية التواصل الدائم مع طلابنا، مشيراً إلى أن طلاب اليوم ينتمون إلى الجيل الرقمى، وبالتالى فالجامعات بحاجة إلى التعامل معهم وفقاً لمعطيات عصرهم، ويأتى هذا من خلال دعم عمليات التعلم الذكى، منوهاً إلى أن الجامعة تدعم المشروعات الطلابية الابتكارية وتسعى إلى ظهورها إلى النور.

حضر اللقاء الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة وفريق الأشراف من أساتذة كلية الهندسة قسم الميكانيكا الدكتور محمد محمد خيرت، والدكتور عبدالله محمد إبراهيم والدكتور باسم الهادى السعيد عضو لجنة مناقشة المشروع ومستشار رئيس الجامعة لشئون الكهروميكانيكية.

ويضم فريق عمل الطلاب كل من محمود خالد السيد حسن، كريم مدحت أحمد عبدالحليم، إسلام إسماعيل محمد إبراهيم، أحمد السيد صالح مصطفى.

يُذكر أن فكرة عمل الثلاجة تكمن فى احتفاظها بدرجة الحرارة فى مدى من -10 إلى -17 درجة سيليزيه وتكون ثابته لمدة 9 ساعات متواصلة أو أكثر وفى ظل عدم وجود تيار تصل إلى 6 ساعات ونصف ويكون ذلك من خلال بطارية تخزين.