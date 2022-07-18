اليوم السابع
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تقديم خدمات طبية لـ12 ألف سيدة ضمن "100 مليون صحة" لدعم صحة المرأة بالمنيا

الإثنين، 18 يوليه 2022 11:55 ص
تقديم خدمات طبية لـ12 ألف سيدة ضمن "100 مليون صحة" لدعم صحة المرأة بالمنيا جانب من القافلة
المنيا ــ حسن عبد الغفار

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تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم فحص 12 ألفا و641 سيدة ضمن فعاليات المبادرة، وذلك على مدار شهر يونيو الماضي.

أوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة الغير سارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم، وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل أشعة وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا .


 

جانب من القافلة (1)
جانب من القافلة (1)

 

جانب من القافلة (2)
جانب من القافلة (2)

 

 

جانب من القافلة (3)
جانب من القافلة (3)

 


 


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