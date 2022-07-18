تغيير أغطية بالوعات ههيا وصيانة أعمدة الإنارة بأبو حماد وفاقوس بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لمراجعة بالوعات الصرف الصحي، وأعمدة وأسلاك وأكشاك الكهرباء وغرف الاتصالات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث حفاظاً على الممتلكات وأرواح المواطنين.



شدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمنع محاولات الأهالي من حفر الآبار العشوائية وسرقة التيار الكهربائي خاصة بالمناطق العشوائية والقرى من خلال توصيل بعض الوصلات غير المشروعة من بعض الأعمدة الكهربائية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وجه المحافظ المواطنين بسرعة الإبلاغ عن سرقه أغطية بالوعات الصرف وغرف كابلات الإتصالات حرصاً على سلامه المواطنين.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بإستبدال غطاء متهالك بآخر جديد بالوعه للصرف الصحي علي الطريق الدائرى حرصا على أرواح المواطنين.



كما قامت رئاسه مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة برفقة مدير شبكة كهرباء صفط الحنا لمعالجة وإصلاح احد الأعمدة التي تعرضت لكسر بعزبة امين النمر التابعة للوحدة المحلية بالصوة طريق الشبيني و تم إصلاح العامود بعد صيانته واصلاحه وإعادته بكفاءة عالية للعمل لرفع كفاءه الإنارة.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس وقسم الإنارة العامة بصيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع ( الإنتاج - السيد حسين - الجلاء - اصلاح كشك مدارس صلاح الطاروطي - اصلاح كشك الحنفيه - مدخل عزبة ابو خليل من جهة محطة الصرف الصحي - منطقة معهد الآثار - منطقة مدرسة طلبه عويضه ) وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.



